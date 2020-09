Breonna Taylor, almeno 100 arresti a Louisville

LOUISVILLE - Sono almeno 100 le persone arrestate a Louisville, in Kentucky, durante le manifestazioni per Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia.

I manifestanti sono scesi in strada da poco dopo la decisione del gran giurì ritenuta insoddisfacente e non in grado di fare giustizia per la ragazza. I manifestanti hanno sfidato il coprifuoco imposto in città e ci sono stati alcuni momenti di tensione con scontri con la polizia e due agenti feriti da colpi di arma da fuoco.