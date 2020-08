Negli Stati Uniti è morto un altro cane che aveva il Covid-19

RALEIGH - Il primo cane risultato positivo al tampone del coronavirus nella Carolina del Nord è morto, a darne notizia sono le autorità dello Stato in un comunicato.

L'animale, portato dal veterinario con acuti problemi respiratori, era stato testato in quanto - in precedenza - una persona nel nucleo famigliare che ne aveva cura è risultata positiva al Covid. Quel test in particolare però, in seguito, era stato definito un falso positivo.

Quello dell'animale, invece, era stato confermato e - tristemente - le difficoltà respiratorie lo hanno portato a un decesso prematuro. Questo, malgrado la dichiarazione del Veterinario di Stato della Carolina del Nord secondo il quale «non ci sono prove scientifiche che il Covid possa passare da uomo a cane e da cane a cane».

Eppure si tratta già del secondo caso di decesso canino di un esemplare affetto da coronavirus. Agli inizi di agosto, infatti, era successo lo stesso a un pastore tedesco di Staten Island (New York). Nel suo caso il tampone era risultato prima positivo, poi negativo.

I cani Covid-positivi negli States, stando ai dati delle autorità americane, sono circa una decina. I gatti, invece, una dozzina.