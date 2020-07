Morde un ordigno usato per la caccia: bambino ferito alla mandibola

TIRUVANNAMALAI - Brutto incidente per un bambino indiano di 7 anni. Mentre giocava in un campo ha raccolto e morso un ordigno esplosivo usato per la caccia a piccoli animali selvatici ed è rimasto gravemente ferito alla bocca.

Domenica, il piccolo si trovava con degli amici in un terreno incolto ai margini di una fitta foresta fuori dal suo villaggio nel Tamil Nadu quando, incuriosito da un oggetto che giaceva a terra, lo ha afferrato, lo ha portato alla bocca e lo ha morso. Come riporta the Hindu, il dispositivo è immediatamente esploso.

Soccorso dagli abitanti della località rurale, il bambino è stato trasportato all'ospedale della città di Tiruvannamalai, dove gli è stata riscontrata una grave ferita alla mandibola. È fuori pericolo, ma dovrà ricevere cure specialistiche nella capitale dello Stato, Chennai.

La polizia indaga per scoprire l'identità della persona che ha piazzato l'ordigno artigianale.