È stato ritrovato il cadavere di Maeve Kennedy Townsend McKean

NEW YORK - La polizia del Maryland ha comunicato di aver ritrovato il corpo senza vita della nipote di Robert Kennedy, scomparsa la scorsa settimana.

«Dopo giorni di ricerca anche con tecnologia subacquea le autorità hanno rinvenuto Maeve Kennedy Townsend McKean». Il cadavere era a due miglia e mezzo a sud della residenza della madre, nelle acque della baia di Chesapeake.

L'inchiesta preliminare ha stabilito che la donna e il figlio di otto anni Gideon erano usciti in mare a bordo di una canoa per recuperare una palla. Non sono stati in grado di rientrare sulla terraferma e per qualche motivo l'imbarcazione si è rovesciata. Le ricerche continuano per trovare il corpo del bambino.