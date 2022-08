Il "green deal" di Biden diventa realtà

Biden però non accetta critiche a un pacchetto di misure già profondamente ridimensionato rispetto alla sua iniziale proposta per ottenere i voti decisivi di Manchin e Sinema, che per mesi lo hanno tenuto in ostaggio in Senato con la loro opposizione. Il presidente è infatti convinto che il provvedimento sia perfettamente in linea con il suo obiettivo di far crescere l'economia 'dal basso verso l'alto'. Biden ne ha inoltre bisogno in vista delle elezioni di novembre di metà mandato, alla quali si presenta in difficoltà con il 69% degli americani convinti che l'economia stia peggiorando e un 62% che boccia il suo operato economico. E con lo spettro dell'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump che potrebbe annunciare la sua candidatura al 2024 prima del voto.