Poche speranze per il beluga nella Senna

Gli specialisti nutrono «poche speranze» per il beluga, visibilmente sottopeso, ha detto Essemlali. «Siamo tutti dubbiosi sulla sua capacità di tornare in mare», «anche se lo «guidassimo con una barca, sarebbe estremamente pericoloso, se non impossibile». Tuttavia, «l'opzione dell'eutanasia è stata esclusa per il momento, perché in questa fase sarebbe prematura», ha osservato. La balena ha ancora «energia... gira la testa, reagisce agli stimoli», ha spiegato. Ma, nonostante i soccorritori abbiano provato a darle da mangiare aringhe congelate e poi trote vive, ha rifiutato il cibo. «La sua inappetenza è sicuramente un sintomo di qualcos'altro, una malattia. È malnutrito e questo risale a settimane, se non mesi fa. Non mangiava più in mare», ha detto Essemlali.