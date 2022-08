Elena è morta in Svizzera, Cappato si autodenuncia

Per aver accompagnato Elena in Svizzera, Marco Cappato - se la Procura deciderà di aprire un procedimento giudiziario nei suoi confronti - potrebbe rischiare fino a 12 anni di carcere. Ma il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, pur auspicando che l'epilogo sia speculare a quello del 2017, si è detto pronto ad affrontare anche quel tipo di scenario. «Penso e spero che, così come la disobbedienza civile per DJ Fabo ha aperto una strada che riguarda già oggi potenzialmente migliaia di persone in quella condizione, dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, lo stesso accada per l’aiuto al suicidio di Elena».