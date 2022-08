Nessuno tocchi gli indigeni

Lontani dalla civiltà - Elencare tutte le popolazioni indigene esistenti al mondo sarebbe una impresa impossibile ma è interessante osservare che vi sono, tra esse, dei popoli che non hanno mai avuto alcun contatto con la civiltà globalizzata e che, per tale motivo, vengono chiamate incontattate. La maggior parte di esse vivono nell’America meridionale e, in particolar modo, in Brasile. Qui, nel 2009, vennero scattate le prime fotografie aeree di una tribù incontattata di cui non si aveva avuto nessuna traccia prima di allora. In Colombia vivono tre tribù aventi queste caratteristiche, mentre altri popoli indigeni incontattati vivono in Ecuador, Guyana Perù, Paraguay, Bolivia, Suriname e Venezuela. Nell’arcipelago delle isole Andamane, in India, vive il popolo dei Sentinellesi, che sono considerati come la tribù più isolata del mondo. Si crede siano i discendenti delle prime popolazioni provenienti dal continente africano ed hanno vissuto in quelle isole per più di 55.000 anni. La società si è evoluta nell’uso degli utensili ed è noto che costruiscono armi e oggetti con il metallo che recuperano da navi naufragate sugli scogli nei dintorni delle isole in cui vivono. Tale popolazione ha anche la fama di essere in grado di riuscire a sopravvivere ai disastri naturali, che spesso si abbattono in quella zona, grazie al loro vivere in comunione con la natura. Nel 2004, per esempio, riuscirono a sfuggire al devastante Tsunami, che devastò lo Sri Lanka e l’Indonesia, interpretando per primi i segnali provenienti dal mare.