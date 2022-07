La guerra si fa spaziale

MOSCA - La Russia manda in prepensionamento la Stazione spaziale internazionale (Iss): Mosca ha annunciato la sua "irrevocabile decisione" di abbandonare la collaborazione al progetto Iss a partire dal 2024, smantellando dopo quasi tre decenni un altro dei simboli della fine della Guerra Fredda. La Nasa si mostra sorpresa, "non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale", mentre milioni di appassionati restano con l'amaro in bocca pochi giorni dopo l'entusiasmo e le speranze per la spettacolare passeggiata spaziale di AstroSam, al secolo Samantha Crisotoforetti, con il collega russo Oleg Artemyev. La prima passeggiata di un'astronauta europea che sembrava aver allontanato gli spettri della fine della collaborazione spaziale tra l'Occidente e la Russia.