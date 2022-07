L’Argentina celebra Evita Peron, 70 anni dalla sua morte

Il popolo, sconvolto dalla sua morte improvvisa, non ha smesso di venerare la sua leggenda. Il colpo di stato però che ha deposto il presidente Juan Domingo Perón nel settembre del 1955 ha stravolto le carte in tavola. Il mausoleo per commemorare Evita non fu infatti mai costruito. La giunta militare salita al potere temeva che la figura molto popolare della first lady potesse di alimentare una controrivoluzione dopo il golpe ai danni di Perón. È iniziato così un lungo pellegrinaggio che ha portato il corpo imbalsamato fino a Milano, dove è seppellito sotto un falso nome. La salma è tornata in patria solo nel 1974.