Troppi turisti nella Laguna. Come cambia Venezia

VENEZIA - «Venezia è bella ma non so se ci vivrei» è una delle frasi, per molti oramai un luogo comune superato, che accompagna ogni vacanza nella città della laguna. Stupenda, caratteristica, unica nel suo essere città, isola, arcipelago sull’acqua. Una delle mete turistiche per eccellenza. Che da questa estate sta anche provando a cambiare pelle. A “offrirsi” in una veste nuova, più tecnologica e al tempo stesso più chiusa per il turismo mordi e fuggi. Un modo per difenderla dicono i fautori del cambiamento. Ma non mancano le polemiche.