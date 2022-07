Le mine infestano Odessa, ci vorranno anni prima della bonifica completa

ODESSA - Le mine antiuomo inesplose hanno da sempre rappresentato uno degli effetti collaterali delle guerre più pericolosi per la popolazione civile. Anni dopo la fine del conflitto questi ordigni rimangono sepolti, ormai dimenticati da tutti, per poi riapparire per mietere nuove vittime innocenti. La violenza che ha investito l'Ucraina dopo l’invasione russa non ha risparmiato il paese da quest’orribile pratica di guerra. In particolare, i due eserciti hanno concentrato gli sforzi militari per disseminare le acque del mar Nero al largo delle coste di Odessa di mine antiuomo marine. Lo scorso 11 giugno, un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre stava facendo un bagno in una spiaggia della città portuale ucraina. La mina è esplosa uccidendo l’uomo all’istante, mentre a riva i familiari guardavano inorriditi e increduli la scena.