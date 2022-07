«Al via la quarta dose per over 60»

Norme sulle mascherine - «Le norme sulle mascherine rimangono invariate. - conferma Speranza - Restano valide le raccomandazioni di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è il rischio di essere contagiati». Tuttavia, c’è incertezza riguardo alle norme per contrastare il virus a scuola, in quanto non esistono ancora linee guida specifiche dedicate, aggiornamenti sui protocolli di sicurezza e soprattutto mancano gli investimenti sulla ventilazione meccanica controllata, fortemente richiesta dal mondo medico-scientifico.