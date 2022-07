«La malattia sarebbe catastrofica se arrivasse in Australia»

La malattia è innocua per l'uomo, ma provoca vesciche e lesioni dolorose sulla bocca e sulle zampe degli animali artiodattili come bovini, ovini, suini, caprini e cammelli, impedendo loro di mangiare e, in alcuni casi, causando la morte. È considerata la più grande minaccia di biosicurezza per il bestiame australiano e un'epidemia potrebbe portare ad abbattimenti di massa degli animali infetti e alla chiusura del lucrativo mercato australiano delle esportazioni di carne bovina per gli anni a venire.