Decretato lo stato di emergenza per la siccità: il problema non è solo la pioggia che manca

C'è anche una valenza politica: eventuali decisioni impopolari, come il razionamento dell'acqua in casi estremi, cadrebbero sulle spalle del governo di Roma e non dei singoli presidenti di Regione (alcuni dei quali saranno chiamati alle urne nei mesi a venire). Ci si attende che altre regioni del Centro-Nord facciano richiesta entro la fine della settimana: la Liguria, l'Umbria e così via. Il prossimo passo, da parte dell'esecutivo, è un decreto ad hoc che prevede la nomina di un commissario straordinario (che potrebbe essere Fabrizio Curcio, a capo della Protezione Civile italiana) e l'avvio delle prime procedure - anche per salvare 270mila imprese agricole, che rappresentano poco meno del valore complessivo dell'agricoltura italiana. Mario Draghi, nei giorni scorsi, ha parlato della «crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni».