Gustosi ghiaccioli per gli animali del Bioparco

«Il caldo è arrivato prima quest'anno, e per i nostri animali non è facile» racconta Yitzhak Yadid, direttore del parco. Ecco quindi l'idea di ricorrere a gustosi ghiaccioli: «Ai macachi giapponesi abbiamo dato la frutta ghiacciata, alle otarie invece del pesce congelato, e così via... per aiutarli a superare questo caldo tremendo. È un po' come quando noi prendiamo un gelato per rinfrescarci».