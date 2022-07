«Vi paghiamo se lasciate che gli scarafaggi vi infestino la casa»

Da prassi, al momento i professionisti della disinfestazione fanno ricorso a potenti insetticidi. The Pest Informer assicura che in caso di fallimento dell’esperimento, saranno utilizzate tecniche più convenzionali (vedi insetticidi) per liberare la casa dalle blatte, che nel frattempo avranno tutto il tempo di riprodursi. Strano ma vero, l’iniziativa ha riscosso immediato successo. Il fondatore, David Floyd, ha raccontato ai media americani di aver raccolto oltre duemila richieste in pochissimi giorni. Ma c’è tempo ancora fino alla fine di luglio per presentare la propria «candidatura»!