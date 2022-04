Con la guerra in Ucraina anche TikTok va in prima linea

KIEV - Se la guerra del Golfo è stata la prima trasmessa largamente in tv e quella in Afghanistan si è “svolta” anche in parte sulla rete, il conflitto ucraino è il primo a essere vissuto appieno sui social. In un mondo sempre più dell’immagine che va spesso oltre la cronaca dei media, sono stati diversi i paradossi di questi primi due mesi sul fronte russo-ucraino. Poche immagini, specie nei primi giorni di guerra che giornali e tv hanno quasi raccontato al buio, come in radiocronaca.

A diventare protagonisti sono state le testimonianze rese dalla rete ma soprattutto dai social dove i singoli profili, gli utenti in prima persona, si sono trasformati in veri e proprio corrispondenti, reporter, di quello che stava succedendo in Ucraina tra bombardamenti, carri armati raccontando la resistenza a oltranza del popolo ucraino.

Un canale insolito - TikTok in particolare, la piattaforma che conta oltre un miliardo di utenti, già diventata famosa per i suoi contenuti “leggeri”, ora racconta la guerra. Quasi tutti nei territori di guerra hanno uno smartphone e lo usano per documentare la situazione. Una sorta di diretta 24 ore su 24. Sono in tanti i giovani utenti ucraini del social che sono passati dal documentare le loro giornate spensierate tra scuola, hobby e famiglia, a mostrare con grande serietà le molotov contro i carri armati, la propria famiglia nel bunker, la casa distrutta dal bombardamento. Anche se c’è spazio, di tanto in tanto, per qualche reel (video brevi) ironici e sarcastici che raccontano i risvolti meno amari e crudi della guerra come la vita e i passatempi nei rifugi o i momenti di convivialità durante la distribuzione del cibo alla popolazione, e poi anche i meme su Zelenskyj o Putin.

Se inizialmente TikTok era nata, si era diffusa e affermata come piattaforma quasi esclusiva d'intrattenimento, già con i video pubblicati sulle manifestazioni del movimento Black Lives Matter, si èavuto un netto cambiamento del suo utilizzo verso questioni più politiche, umanitarie e sociali. Il Covid prima, con alcune testimonianze del lockdown, e soprattutto la guerra in Ucraina, hanno conquistato questo trend.

La stretta del Cremlino - E se da un lato l’Ucraina racconta il lato crudo della guerra e dell’invasione subita. Dall’altro la Russia in questi due mesi ha messo in atto una vera e propria opera di “oscurantismo” virtuale. Ultimo e di fatto unico social rimasto attivo in Russia, TikTok, secondo un’analisi del gruppo Tracking Exposed, è diventato una sorta di megafono della propaganda filo-Putin a favore della guerra.

Il report ha messo sotto la lente un campione di hashtag a tema bellico sul TikTok russo, analizzando poi il volume dei contenuti pubblicati fra il 20 febbraio, poco prima dell’inizio della guerra, e il 5 aprile. Secondo i calcoli dell’organizzazione per i diritti digitali Tracking Exposed, prima dei provvedimenti il 42% dei contenuti di questo tipo aveva un tenore contrario al conflitto mentre il 58% era a favore. Dopo la mossa di TikTok ben il 93.5% dei contenuti è a favore dell’operazione di “denazificazione” del Paese, e solo un residuale 6.5% prova a fare da contraltare.

Tra i tanti paradossi poi c’è quello dei “nostri” influencer. Il mondo occidentale social, da sempre attento alle tematiche sociali, pare rifuggire l’argomento. Secondo un'analisi dei post pubblicati sul conflitto russo-ucraino realizzata da Intwig, società di Data-Intelligence per Parole O_Stili, solo il 25% degli influencer su Instagram e solo il 14% su TikTok si occupa del tema “guerra”.