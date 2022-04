Evacuati alcuni quartieri di Sydney: in tre mesi la stessa quantità di pioggia che cade in un anno

SYDNEY - Non smette di piovere nella regione di Sydney. Agli abitanti di alcuni quartieri particolarmente colpiti dalle precipitazioni questa mattina è stato ordinato di evacuare le proprie abitazioni. Sono infatti previste nuove forti piogge nella parte orientale del New South Wales. In alcune zone sono già stati segnalati allagamenti, smottamenti e alberi caduti, e le autorità hanno chiesto a coloro che non sono interessati dall'evacuazione di rimanere in casa.

Le piogge non hanno lasciato tregua alla città di Sydney: negli ultimi tre mesi sono caduti ben 1226,3 mm di pioggia, superando così la misurazione media annua di 1213,4 mm. Non si era mai visto un mese di marzo così piovoso, riporta il Guardian.

Nelle ultime 24 ore il SES (State Emergency Service) ha ricevuto 680 richieste di assistenza. Le precipitazioni di questi giorni seguono le inondazioni delle precedenti settimane, che già avevano colpito pesantemente lo Stato. Ad essere colmi sono anche i bacini e i fiumi, che hanno raggiunto i limiti di capacità. Centinaia di migliaia di pesci sono morti in seguito alle recenti inondazioni a causa dei una grave deossigenazione dei fiumi, in particolare del fiume Richmond.

AFP