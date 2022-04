Mascherina, si valuta entro la terza decade di aprile

ROMA - Per la terza decade di aprile è in programma una valutazione relativa all'uso delle mascherine in Italia, per decidere come orientarsi a partire del primo maggio, data attualmente prevista per la fine dell'obbligo d'indossarle nei luoghi chiusi. Lo ha detto il ministro italiano della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione "Mezz'ora in più" di Rai 3.

«Continuo a considerare le mascherine fondamentali. In questo momento sono obbligatorie al chiuso e - ha detto il ministro - ne valuteremo l'utilizzo nella terza decade di aprile, per capire bene quali scelte compiere dal Primo maggio».