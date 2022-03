Almeno sull'ISS, statunitensi e russi continuano a collaborare

NUR-SULTAN - Nonostante la tensione tra Russia e Occidente sia altissima, un astronauta statunitense e due cosmonauti russi sono atterrati oggi insieme in Kazakistan, a bordo di una capsula Soyuz proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Si tratta dello statunitense Mark Vande Hei della NASA - che con i suoi 355 giorni di permanenza a bordo dell'ISS ha stabilito un nuovo record statunitense - e dei russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov della Roscosmos. Dal quartier generale di Mosca, l'agenzia spaziale russa ha anche dedicato un grande «benvenuto» scritto in inglese all'astronauta americano.

Sull'ISS si continua quindi a cooperare, in ciò che è una bella collaborazione volontaria... ma anche obbligata. La stazione spaziale comprende infatti componenti e moduli provenienti da diversi Paesi, che dipendono l'uno dall'altro. Gli astronauti russi e quelli statunitensi non hanno quindi altra scelta se non quella di lavorare insieme.

Per portare un esempio più pratico prestato dall'emittente Bbc, è l'estremità russa della stazione a fornire la propulsione alla stazione, mentre l'energia arriva dal segmento americano.

In ogni caso, il messaggio portato al mondo dagli astronauti è quello di amicizia e fratellanza, e per niente di una convivenza obbligata. Vande Hei, recentemente interpellato sulla questione, ha detto che con i suoi compagni di equipaggio russi è sempre andato «fantasticamente d'accordo», chiarendo di non avere nemmeno l'intenzione di trattare l'argomento guerra. «Le persone hanno problemi sulla Terra. In orbita siamo un unico equipaggio», ha detto da parte sua Shkaplerov martedì in una trasmissione della Nasa, «la stazione spaziale è un simbolo di amicizia e cooperazione».

keystone-sda.ch (Bill Ingalls)