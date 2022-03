Over 50: pronti per la quarta dose

WASHINGTON - Dovrebbe essere in arrivo a breve negli Usa l'autorizzazione all'uso di una quarta dose di un vaccino mRna contro il Covid per chi ha dai 50 anni in su: lo rivelano una serie di media americani. Secondo le fonti, il secondo booster sarà Moderna o Pfizer.

La Food and Drug Administration (Fda) - secondo le indiscrezioni - è pronta a dare l'ok già questa o la prossima settimana e il disco verde dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) seguirebbe a ruota.

In questo caso specifico la quarta dose verrà messa a disposizione degli over 50 che ne facciano richiesta, ma non dovrebbe venire espressamente consigliata. Fonti vicine all'amministrazione hanno spiegato ai media Usa che l'ok della Fda e dei Cdc dovrebbe rientrare nella dicitura di «raccomandazione permissiva», che significa appunto che la quarta inoculazione verrà semplicemente 'permessa' ma non suggerita.