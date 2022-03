Nuovo ceppo: combinazione tra Omicron e la sorella

TEL AVIV - Omicron e Omicron BA2, da varianti sorelle a una combinazione unica. Il ministero della sanità israeliano ha comunicato che sono stati rilevati due casi positivi a quella che potrebbe essere un'ulteriore variante.

I pazienti, che sono due persone arrivate dall'estero all'aeroporto di Ben Gurion, hanno sintomi leggeri e non necessitano di cure mediche particolari. Come riporta il Times of Israel, il ministro della Sanità ha dichiarato che «questo ceppo non era ancora mai stato rilevato in tutto il mondo». Al momento, non ci sarebbe un allarme particolare.

Solo ieri, sulla stampa israeliana, veniva riportata una notizia secondo cui erano stati trovati diversi casi positivi a una variante già rilevata in diversi Paesi europei, ma mai nello Stato ebraico. Si tratta di una combinazione tra Delta e Omicron. I casi non sono tuttavia ancora stati confermati dal ministero della Sanità.