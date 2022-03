«È solo questione di tempo prima che venga introdotta la legge marziale»

MOSCA - In Russia circolano voci secondo cui Putin potrebbe presto imporre la legge marziale (vedi box). Molti russi stanno quindi cercando di lasciare il Paese. Perché? Il commento del dott. Alexander Dubovy, esperto di Russia.

«Perché voci come questa raramente sono a caso. Inoltre il Cremlino lo ha negato con veemenza, il che suggerisce che si sta almeno prendendo in considerazione la dichiarazione dello stato di guerra. La conseguenza? Forti restrizioni alla vita pubblica».

Quanto è realistico lo scenario di Putin che impone la legge marziale?

«Probabilmente è solo questione di tempo, potrebbe essere già la prossima settimana. Putin è sottoposto a un'immensa pressione per porre fine alla guerra. Nella situazione attuale, la Russia ha solo due opzioni: o un cessate il fuoco con dei negoziati di pace (che equivarrebbe a una sconfitta), o un maggiore uso di armi pesanti, che mi sembra più probabile. Putin ha preso d'assalto le città ucraine, cercando una rapida vittoria, a prescindere dal prezzo. Tale sanguinosa offensiva è probabile che sarà accompagnata dalla dichiarazione dello stato di guerra».

A cosa serve dichiarare lo stato di guerra?

«Tutti i poteri passerebbero a Putin. Quindi potrebbe governare tramite decreti presidenziali e persino limitare i diritti costituzionali fondamentali. Ciò influenzerebbe anche la vita quotidiana della popolazione russa: lo stato di guerra non solo consente al governo di intraprendere azioni più dure contro gli oppositori, ma consentirebbe persino di bloccare internet a livello nazionale. Sarebbe anche ipotizzabile l'imposizione di un divieto di manifestazioni e della vendita di alcool e armi, il coprifuoco, la nazionalizzazione delle aziende o il divieto di lasciare il Paese».

Perché vietare di lasciare il Paese? Per avere abbastanza soldati?

«La Russia ha oltre due milioni di riservisti su cui può fare affidamento. Ma il blocco dei viaggi segnalerebbe alla popolazione che la situazione è grave. Sarebbe anche un comodo strumento di controllo per Putin, dal momento che molte persone stanno cercando di lasciare la Russia. L'effetto sarebbe però limitato visto che nemmeno un terzo della popolazione russa ha un passaporto che consenta di viaggiare nei paesi occidentali».

Quando si potrà dichiarare lo stato di guerra?

«Secondo la costituzione, ciò richiede un attacco o la minaccia di un attacco alla Russia. Ma la corte costituzionale russa è molto generosa con il presidente: questi può fare quasi tutto, purché serva alla sicurezza del Paese. Anche le proteste di massa potrebbero quindi giustificare nuove restrizioni. Solo Putin ha l'autorità di dichiarare lo stato di guerra. Le due camere del parlamento russo devono essere informate e la camera alta deve approvarlo, ma sono formalità. Tuttavia non è detto che Putin agisca in questo senso».

Perché no?

«Da un lato, la dichiarazione dello stato di guerra tende a scatenare il panico tra la popolazione. E questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno Putin. D'altra parte, il parlamento russo probabilmente approverà qualsiasi legge voglia Putin. Anche restrizioni sui diritti fondamentali, che secondo la costituzione sarebbero effettivamente possibili solo in stato di guerra. Finora, la Russia ha mantenuto almeno un falso stato di diritto. Ora, ovviamente, Putin non ritiene più necessario inquadrare le sue azioni in un quadro costituzionale. Siamo arrivati a un livello di pura arbitrarietà. Ciò si riflette anche nell'inasprimento del diritto penale russo, in vigore da sabato».

Censura?

«Venerdì, il parlamento russo ha promulgato frettolosamente un grossolano inasprimento del diritto penale. Queste restrizioni equivalgono alla censura militare. La novità è che quasi tutte le critiche alle azioni delle forze armate russe rischiano ora sanzioni draconiane».

Com'è l'umore in Russia riguardo alla guerra in Ucraina?

«Nel complesso i russi credono che questa guerra sia necessaria. Le proteste per la pace sono principalmente limitate alle grandi città, dove a lamentarsi è principalmente la classe media istruita e quindi una piccola minoranza della popolazione. Siamo ancora lontani dalle proteste di massa. La maggior parte dei russi sostiene Putin e incolpa l'Occidente».

Perché il popolo russo accetta la guerra in Ucraina?

«La maggior parte dei russi è apolitica ed egocentrica. Quello che fanno "quelli lassù" di solito non ha importanza per loro finché hanno ciò che serve per vivere. Gran parte della popolazione non si fa illusioni circa la possibilità di poter cambiare qualcosa politicamente. Per i russi, piuttosto, sono importanti una buona scorta di cibo e un mercato del lavoro funzionante».

Quanto è realistico un cambio di potere in Russia?

«Al momento? Difficile immaginare un cambio di regime».