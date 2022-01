Vola 9'000 km nascosto nel carrello dell'aereo

AMSTERDAM - Un uomo si è nascosto nel vano del carrello di atterraggio di un aereo cargo e ha viaggiato per 9'000 km tra Johannesburg e Amsterdam. Lo ha reso noto oggi la polizia militare olandese, aggiungendo che il clandestino è ora ricoverato in ospedale «in condizioni stabili».

Si ritiene che l'uomo, non identificato, si sia introdotto a bordo dell'aereo prima che lasciasse Johannesburg, ha detto Joanne Helmonds, portavoce della polizia militare reale olandese.

«L'uomo è stato trovato vivo nel carrello anteriore dell'aereo ed è stato portato in ospedale in condizioni stabili», ha detto all'agenzia Afp, aggiungendo che si tratta di un «fatto notevole che l'uomo sia ancora vivo» dopo un viaggio del genere.

I voli tra Johannesburg e Amsterdam impiegano in media 11 ore. I clandestini sui voli per i Paesi Bassi sono rari, secondo Helmonds, che osserva come i precedenti tentativi abbiano coinvolto persone provenienti dalla Nigeria e dal Kenya. L'anno scorso, la polizia di frontiera ha scoperto il corpo di un nigeriano nel carrello di un aereo in arrivo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol.