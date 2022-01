Ecco i passaporti che ti permettono di viaggiare di più

LONDRA - Sembra quasi strano parlare di libertà di viaggio in un momento storico come questo, eppure l'Henley Passport Index non ha mai smesso di essere aggiornato anche durante la pandemia.

Non tenendo conto delle restrizioni momentanee dovute all'emergenza sanitaria, l'indice mostra quanti paesi è possibile visitare senza richiedere un visto. Per stilare la classifica dei passaporti più "potenti" in termini di viaggi, Henley & Partners ha preso in considerazione 199 passaporti e 227 destinazioni.

Classifica dei migliori - In cima alla classifica, come riporta la Cnn, ritroviamo il Giappone e Singapore (l'anno scorso era secondo), i cui cittadini possono viaggiare senza dover richiedere un visto verso 192 paesi. Rispetto al 2021 la classifica rimane pressoché invariata, e tutti i paesi nella top ten hanno guadagnato una posizione in classifica. Al secondo gradino del podio si piazzano la Corea del Sud e la Germania (190 destinazioni), seguono Finlandia, Italia, Lussemburgo e Spagna (189).

Appena sotto il podio si piazzano Austria e Danimarca, che vengono raggiunti da Paesi Bassi, Svezia e Francia (188), mentre al quinto posto si posizionano Portogallo e Irlanda (187). Al sesto posto c'è finalmente la Svizzera (ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno), insieme a Norvegia, Stati Uniti, Belgio, Nuova Zelanda e Regno Unito, con 186 destinazioni. Nel 2014 Stati Uniti e Regno Unito condividevano il primo posto della classifica. Seguono al settimo posto Australia, Canada, Repubblica Ceca, Grecia e Malta (185), mentre all'ottavo si posizionano Ungheria e Polonia (183). Al nono posto si piazzano Lituania e Slovacchia (182), seguiti da Estonia, Lettonia e Slovenia (181).

Fondo della classifica - Se la top ten è un concentrato di paesi soprattutto europei, il fondo della classifica è ricco di paesi del Medio Oriente. All'ultimo posto si piazza l'Afghanistan, con solamente 26 destinazioni. Segue l'Iraq (28) e la Siria (29), il Pakistan (31), lo Yemen (33), la Somalia (34), il Nepal e i Territori palestinesi (37) e la Corea del Nord (39).