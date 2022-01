Pazienti Covid "reali"? Il cambio di strategia di alcuni Stati americani

BOSTON - Un tema che sta facendo particolarmente discutere recentemente è il conteggio delle persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19. Finora in molti Paesi - anche in Svizzera - nel conteggio degli ospedalizzati sono sempre rientrate anche le persone che sono risultate positive al virus al tampone d'entrata nella struttura, seppur siano state ricoverate per altri motivi.

Negli Stati Uniti si è quindi iniziato a cambiare la modalità di conteggio. In particolare nello Stato del Massachusetts, che a partire da oggi differenzierà i pazienti ricoverati tra coloro che sono stati ammessi all'ospedale "per" Covid o "con" Covid, riporta l'emittente Nbc Boston. Verrà quindi segnalato se il motivo del ricovero è «primario» o «incidentale» in relazione al coronavirus. In parole più semplici, ciò mostrerà se i pazienti sono stati ricoverati principalmente a causa della gravità della loro infezione da Covid-19 o per qualche altra ragione (e sono poi risultati positivi in ospedale).

Il Dottor Jon Santiago, attivo all'ospedale di Boston, ha commentato su Twitter che «il fatto che molti pazienti non siano stati ricoverati principalmente per Covid, ma piuttosto per altri problemi medici, aggiunge delle sfumature ai numeri giornalieri rappresentanti i "ricoveri Covid"». Questo però «non dovrebbe distogliere l'attenzione dal problema dei posti letto che affrontiamo». Oltre a ciò, «una diminuzione di ricoveri per Covid confermerebbe l'efficacia dei vaccini, che fanno un lavoro straordinario» ha aggiunto, spiegando che «le persone non vaccinate continuano a sopportare il peso di gravi malattie. Di solito si può indovinare correttamente lo stato di vaccinazione di un paziente solo osservando il suo stato clinico».

Anche nello Stato di New York, riportano i media locali, i nosocomi dovranno fornire report più dettagliati sui pazienti Covid, anche per illustrare in modo migliore l'effettiva pericolosità di Omicron. A partire da martedì (scorso), la Governatrice Kathy Hochul ha chiarito che vanno forniti numeri separati su quante persone sono state ricoverate a causa del coronavirus e quante sono state ammesse per altre ragioni.

In ogni caso, questa nuova modalità di conteggi non cambia il fatto che il forte aumento dei casi di Covid stia mettendo a dura prova l'infrastruttura sanitaria (e non solo) di diversi Stati e Paesi, ciò che ha spinto ad esempio le autorità statunitensi a limitare gli interventi chirurgici meno urgenti e a ridurre la durata dell’isolamento. D'altra parte, il nuovo modello di trasmissione dei dati porterà a più chiarezza e più trasparenza, fattori fondamentali per analizzare al meglio la situazione sanitaria.