Danimarca, Omicron verso il sorpasso «entro una settimana»

COPENAGHEN - La Danimarca sembrava aver quasi sconfitto la pandemia. Ma la situazione di questi ultimi giorni racconta un'altra storia. Il Paese nordico, che vanta uno dei più elevati tassi di vaccinazione al mondo, sta facendo i conti con una nuova ondata di contagi e vede all'orizzonte lo spettro di nuove restrizioni.

L'Istituto Serum, nel suo bollettino odierno sull'andamento epidemiologico, ha dato notizia di 9'999 casi in 24 ore, registrando il quarto record consecutivo a livello nazionale in altrettanti giorni. «Nuove misure saranno necessarie per spezzare le catene di trasmissione dei contagi» ha anticipato in un post sulla propria pagina Facebook la premier danese Mette Frederiksen, cogliendo l'occasione anche per raccomandare a tutta la popolazione la terza dose del vaccino.

A preoccupare le autorità di Copenaghen è in particolare la forte presenza di Omicron. Il 75% dei casi legati alla variante riguarda persone del tutto vaccinate. Il 9% aveva ricevuto anche la terza dose. E nel peggiore dei casi, ha spiegato alla Cnbc Troels Lillebaek del comitato nazionale sulla valutazione delle varianti, Omicron potrebbe superare Delta e diventare dominante nel Paese entro una settimana.

«Quello che stiamo osservando in Danimarca è un repentino aumento del numero di casi "targati" Omicron ogni giorno», in pratica «raddoppiano ogni due giorni». E, aggiunge Lillebaek, «crediamo che non si tratti di un fenomeno specifico danese. Non vediamo ragioni per cui debba essere un caso ristretto alla sola Danimarca».