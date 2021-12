Minacce dai "No vax", il Governatore Fedriga è sotto scorta

TRIESTE - Il Presidente della Conferenza delle Regioni italiane e Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è sotto scorta.

Si tratta di una misura che si è resa necessaria in seguito alle decine di minacce ricevute da parte di attivisti no-vax, vista la sua posizione a favore della campagna vaccinale e del rafforzamento del green pass.

Lo ha confermato lo stesso Fedriga al quotidiano Messaggero Veneto: «Purtroppo è così, ma spero, soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile».

Interpellato su come sarà la situazione nelle prossime settimane, Fedriga ha spiegato al portale Libero che «le previsioni sono difficili perché il virus ci ha smentito tante volte. La risalita dei contagi con il ritorno del freddo era prevista ma la quarta ondata è bassa rispetto allo scorso anno in termini di ospedalizzazioni e decessi, e questo solo grazie al vaccino. Comunque è probabile che per Natale molte Regioni saranno in giallo», ha dichiarato.