Hong Kong, Disney+ 'oscura' l'episodio dei Simpsons a Tienanmen

HONG KONG - Un episodio di "The Simpsons" in cui la famiglia americana di cartone visita piazza Tienanmen non è presente nel servizio di streaming Disney+ di Hong Kong, aggiungendo preoccupazioni per la censura in stile cinese continentale in città.

Disney+ ha fatto rapidi progressi da quando è stato lanciato 18 mesi fa, raggiungendo oltre 116 milioni di abbonati in tutto il mondo. La versione di Hong Kong è iniziata in streaming all'inizio di questo mese e i clienti attenti hanno presto notato l'assenza dell'episodio della stagione 16 di "The Simpsons". Prima messa in onda nel 2005, l'episodio presenta il viaggio della famiglia in Cina in cui - tra l'altro - la sorella della matriarca Marge cerca di adottare un bambino.

Non è chiaro se Disney+ abbia rimosso l'episodio su ordine delle autorità. Il gigante dell'intrattenimento non ha risposto alle richieste di commento, né lo ha fatto il governo di Hong Kong.