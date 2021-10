La Danimarca continuerà a somministrare il vaccino di Moderna ai più giovani

COPENAGHEN - Sospensione della somministrazione del vaccino Moderna in Danimarca? Nient'affatto, si sarebbe trattato di «un errore di comunicazione».

Lo ha dichiarato in giornata l'agenzia sanitaria danese, spiegando che il Governo continuerà ad offrire il vaccino Covid di Moderna anche ai minori di 18 anni.

«Le raccomandazioni danesi non sono state cambiate», ha spiegato l'ente sanitario nazionale a Reuters, «entrambi i vaccini Covid-19, sia quello di Pfizer/BioNTech che quello di Moderna, sono vaccini altamente efficaci che hanno un posto importante nel programma vaccinale del nostro Paese».

Eppure era proprio l'agenzia sanitaria danese ad aver deciso di «sospendere la somministrazione del vaccino Moderna ai minori di 18 anni in base al principio di precauzione». Cos'è successo? «Abbiamo comunicato male, in questo caso», ha spiegato la responsabile dell'organo sanitario, Tina Gustavsen, «all'origine della cattiva interpretazione c'è stata una formulazione poco chiara da parte nostra».

«Abbiamo comunque sentito il bisogno di dire che non siamo affatto preoccupati. Pensiamo che sia un vaccino buono ed efficace e continueremo a somministrarlo» ha concluso Gustavsen.

D'altra parte, in Svezia e Finlandia rimane per ora la sospensione all'uso del vaccino Moderna per le persone nate dal 1991 in poi, a causa di alcuni rari casi di miocardite e pericardite.