La Corea Del Sud sta conquistando il dizionario inglese

LONDRA - Negli ultimi anni siamo tutti diventati un po' più inglesi, inserendo man mano nel gergo e poi nel vocabolario termini che arrivavano dal Regno Unito, o dagli Stati Uniti. Ma adesso sono gli inglesi che stanno cambiando la loro lingua.

Solo nell'edizione 2021 l'Oxford English Dictionary ha inserito quasi 30 parole di origine coreana. Questo perché la Corea del Sud sta conoscendo un'espansione mondiale attraverso diversi settori, quali il cinema, la musica, la cucina e la bellezza. Un esempio lampante è "Squid Game", l'ultimo successo Netflix.

Dopo il K-pop e la K-beauty, parole che indicavano perlopiù un genere o un stile o ancora una routine prettamente sudcoreana, iniziano a inserirsi nella lingua corrente dei vocaboli più specifici. È il caso per esempio di "aegyo", che può essere utilizzato sia come nome che come aggettivo. In italiano potremmo tradurlo in "dolcezza" o un comportamento particolarmente carino.

Un'altra nuova parola inserita nel dizionario è "chimeak", che vuol dire letteralmente «pollo fritto servito con una birra». Questa parola ha di base anche un'origine inglese, in quanto "chi" deriva da "chicken", pollo, ma per i coreani si riferisce non all'animale ma esclusivamente al pollo fritto. "Meak" è invece il vocabolo che si riferisce a birra.

Ma anche k-drama, nonostante sia una parola ampiamente utilizzata anche in italiano, è stata inserita solo quest'anno nell'Oxford English Dictionary. Nella Corea del Sud è un tipo di formato di serie televisiva che parla di temi romantici, sentimentali e drammatici, ma anche comici.