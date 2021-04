Facebook censura un'intervista a Trump: «Siamo un passo più vicini a “1984” di Orwell»

WASHINGTON - Ha reagito con indignazione Lara Trump alla decisione di Facebook di rimuovere il video dell'intervista a Donald Trump che la nuora dell'ex presidente americano e neogiornalista di Fox News aveva postato sul proprio profilo. «... E così, siamo un passo più vicini a "1984" di Orwell. Wow», scrive la 38enne su Instagram condividendo il testo dell'email di avvertimento ricevuta dal social media.

Nella stessa si legge che, «in linea con il blocco imposto agli account Facebook e Instagram di Donald Trump, ulteriori contenuti postati per voce di Donald Trump saranno rimossi e si tradurranno in limitazioni aggiuntive degli account». L'ex presidente americano era stato bandito dai due social in gennaio, quando era ancora in carica, dopo che un gruppo di suoi sostenitori aveva assaltato il Campidoglio.

Nell'intervista - apertamente di parte - di 18 minuti, la prima dopo la fine del mandato presidenziale di Trump, Lara Trump s'intrattiene con il suocero su una serie di temi come la presunta frode elettorale ai danni del 74enne («è stato un sistema di voto da Paese del terzo mondo»), la prima conferenza stampa di Joe Biden («quello che ha detto non è quello che sta facendo»), i social media («Twitter è diventato davvero noioso»), la crisi migratoria al confine col Messico e possibili futuri comizi trumpiani («ci saranno, sicuro»).

L'incontro è visibile sul sito di Lara Trump, "The Right View". Lara è moglie di Eric, il terzogenito di Donald Trump.