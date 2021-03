Pfizer, vaccino «efficace al 100%» tra i 12 e i 15 anni

NEW YORK / MAGONZA - Il vaccino contro il Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech ha un'efficacia del 100% sugli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Lo ha annunciato oggi l'azienda americana.

I risultati emersi dai test di Fase 3, si legge in una nota, mostrano che il preparato induce una risposta anticorpale molto più robusta rispetto a quella osservata nei giovani tra i 16 e i 25 anni nei precedenti test. In termini di sicurezza, il vaccino è risultato ben tollerato dai giovani e i possibili effetti collaterali registrati sono del tutto simili a quelli rilevati nelle altre fasce di età, come il dolore nel punto in cui si subisce l'iniezioni, il senso di fatica, il mal di testa o la comparsa di qualche linea di febbre.

Alla fase sperimentale hanno preso parte 2'260 ragazzi statunitensi. Di questi, a 1'131 è stato somministrato il vaccino di Pfizer/BioNTech mentre gli altri 1'129 hanno ricevuto un placebo. I casi di Covid-19 rilevati sono stati 18, e tutti si sono verificati nel secondo gruppo.

Una lettera raccomandata per FDA ed EMA

Al momento, il vaccino di Pfizer/BioNTech è autorizzato per le persone di almeno sedici anni. L'intenzione delle due aziende è quella di sottoporre i risultati di Fase 3 al più presto alla Food and Drug Administration (FDA) e all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per ampliarne l'utilizzo d'emergenza. È «un'urgenza condivisa» ha detto il Ceo di Pfizer, Albert Bourla. «Trasmetteremo questi nuovi dati nelle prossime settimane all'FDA e agli altri enti regolatori in tutto il mondo, con la viva speranza di poter iniziare a vaccinare anche questa fascia d'età prima dell'inizio del prossimo anno scolastico».