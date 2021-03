Vai all'estero? Ti fai la quarantena

BERLINO - Quarantena per tutti coloro che rientrano in Germania dall'estero e test Covid-19 negativo. È una delle ipotesi contenute nella bozza del piano per il prolungamento delle restrizioni che sarà discusso domani dal governo e dai Länder.

In ogni caso, resterebbe l'obbligo di limitare al massimo i viaggi oltreconfine. Nei giorni scorsi la cancelleria Angela Merkel aveva esortato la popolazione a non andare nell'isola spagnola di Maiorca, una delle mete turistiche preferite dai tedeschi, in occasione delle vacanze di Pasqua, dopo che le compagnie aeree avevano segnalato molte prenotazioni.

Nella bozza del piano, tra le altre cose, si legge che per i cittadini tedeschi che continueranno ad andare al posto di lavoro si pensa ad «almeno due test rapidi a settimana». Mentre i contatti all'interno degli edifici «devono essere evitati ove possibile a causa dell'aumentato rischio d'infezione».