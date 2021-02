Frana parte del Cimitero di Camogli, le bare finiscono in mare

GENOVA - È franata in mare una porzione del Cimitero di Camogli, con centinaia di bare che sono finite in acqua.

Lo hanno riferito i Vigili del fuoco, ripresi dai media locali.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. I sommozzatori del distaccamento Gadda stanno lavorando per recuperare le bare finite in mare, mentre un'altra squadra si sta occupando di quelle rimaste in bilico.

Lo scoscendimento ha avuto luogo, per motivi ancora da chiarire, poco dopo le 15 e ha interessato il terrapieno del cimitero e anche la strada sottostante. Fortunatamente, alcuni operai che stavano effettuando dei lavori nell'area sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia Municipale, i vigili del Fuoco di Rapallo, e il nucleo Nbcr per la prevenzione del rischio biologico.