Carnevale durante la pandemia: New Orleans si trasforma

NEW ORLEANS - Sono numerosi i carnevali annullati in tutto il mondo per colpa della pandemia. È di qualche giorno fa la notizia che nemmeno Rio de Janeiro festeggerà.

Ma i cittadini di New Orleans non si sono dati per vinti, e hanno deciso di ricreare un'atmosfera carnascialesca nei propri giardini. In questi giorni le case sono state addobbate in vista dei "non-festeggiamenti" del martedì grasso.

In assenza delle classiche sfilate che caratterizzano la città in questo periodo, gli abitanti di New Orleans hanno abbellito l'esterno delle abitazioni con decorazioni di carta pesta, tipiche dei carri.

Per la loro preparazione è stato istituito un progetto particolare, che incoraggia i proprietari ad appaltare i lavori proprio agli artisti che avrebbero dovuto creare i carri per la sfilata.

L'idea di decorare a festa le case, racconta la Bbc, era stata lanciata da Megan Joy Boudreaux su Twitter, dopo che il sindaco a novembre aveva annunciato l'annullamento della sfilata.

Un appello che non è rimasto inascoltato, e all'inizio di gennaio contava più di 9'000 adesioni, anche dall'estero.

Numerosi i temi scelti, dai tributi musicali ai ringraziamenti verso gli operatori sanitari, fino ai dinosauri.

Per permettere a tutti i cittadini di ammirare le opere con le dovute precauzioni è stata allestita una mappa della città.

