«Cari influencer, andate a fare foto altrove»

WELLINGTON - Quando si pensa agli influencer di viaggi (o ai semplici appassionati), vengono in mente le classiche pose: sguardo intenso verso l'orizzonte, mano sul cappello e scatto in mezzo alla strada, la mano tesa verso il fotografo/fidanzato mentre si attraversa un campo di grano o di lavanda, braccia aperte in cima ad una montagna e la ormai notissima immagine denominata "hot dog", sdraiati sulla spiaggia con le gambe piegate e il mare sullo sfondo.

E se queste pose vengono unite ai luoghi ormai stranoti, ecco che i social network vengono invasi da foto molto simili tra loro.

Ed è proprio partendo da questo binomio che l'ufficio del turismo della Nuova Zelanda ha deciso di lanciare una campagna pubblicitaria che mira a far scoprire altri luoghi del territorio, e non solo i classici punti di interesse.

Il compito è stato affidato al comico Tom Sainsbury, che nel video pubblicato, ironia della sorte, sui social network, veste i panni di una sorta di "ranger". Sainsbury ha il compito di andare "a caccia" di influencer, e farli desistere dallo scatto perfetto, che tutti hanno già visto. Non solo: "requisisce" i turisti, quasi fossero in arresto, e li accompagna a provare nuove esperienze, come una gita in bicicletta tra i vigneti.

Lo scopo, con un po' di ironia, è quello di invitare gli influencer a diventare più originali, e far scoprire al mondo che la Nuova Zelanda ha altri luoghi interessanti da scoprire.

Nel 2018 era diventata virale una foto scattata sul Roys Peak, dove decine di persone erano in fila per scattare la foto perfetta da condividere sui social. Ovviamente tutti nella stessa posa.