L'era di Biden comincia dalla mascherina

WASHINGTON - Il neopresidente Joe Biden, accompagnato dalla first lady, è entrato per la prima volta alla Casa Bianca dopo una parata delle forze armate nel centro di Washington. Biden e la first lady si sono fermati davanti all'ingresso per le foto di rito, poi si sono abbracciati, quindi sono entrati con tutti i membri della famiglia.

Il suo lavoro comincia con la firma dei primi ordini esecutivi, che avviene nello studio Ovale. Ordini con cui intende rottamare l'eredità più controversa del suo predecessore.

Per quanto riguarda le prime decisioni, l'era del presidente Biden comincia dunque dalla lotta alla pandemia: si parla di un obbligo di mascherina in ogni edificio federale.

Un altro ordine riguarda invece il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico e nell'Organizzazione mondiale della sanità.