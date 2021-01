Biden ha giurato, è il presidente degli Stati Uniti

Rivolgendosi alla folla che ha preso d'assalto il Campidoglio all'inizio di gennaio: «Non succederà più non oggi, non domani, non succederà mai».

«Non siete d'accordo sulle nostre idee? Va bene, la democrazia è basata sulla differenza d'opinioni, l'America è basata su questo. Ma non si rinunci all'unità, mai. E soprattutto alla verità. C'è la verità e ci sono le bugie, bugie dette per potere e per soldi. Difendiamo la verità, sempre e fermiamo questa guerra incivile».