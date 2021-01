«La chiusura generalizzata delle frontiere non ha senso»

BRUXELLES - «La chiusura generalizzata delle frontiere in questa situazione non ha senso», lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso odierno al Parlamento europeo.

Secondo la Von der Leyen, i paesi dell'Unione Europea devono in primis sincronizzare l'introduzione delle misure di vaccinazione. È chiaro, comunque, che gli Stati potrebbero aver bisogno di ulteriori restrizioni, ma non dovrebbero in questo caso optare per una chiusura a tappeto dei confini per mantenere bassi i casi di coronavirus.

Infatti, tale opzione «danneggia il funzionamento del nostro mercato interno, e non è efficace quanto le misure mirate». Secondo la presidente, «è per questo che abbiamo bisogno di un approccio comune per testare, tracciare, viaggiare e controllare le frontiere».