A Los Angeles l'ambulanza non raccoglie più i malati in fin di vita

LOS ANGELES - 20% di tamponi positivi, 400'000 nuovi casi da novembre a oggi, e un morto ogni 15 minuti la Contea di Los Angeles è allo stremo a causa del coronavirus.

Un'emergenza, quella pandemica, che pesa sugli ospedali con più di 7'600 pazienti ricoverati, il 21% dei quali in cure intense.

Un vero e proprio inferno che ha portato le autorità sanitarie alla più drastica delle misure: chiedere ai soccorritori delle ambulanze di valutare la situazione sul posto e non prendere a carico il paziente se è in pericolo di vita.

A questa drammatica novità si aggiunge anche la richiesta di risparmiare, per quanto possibile, l'utilizzo di ossigeno e somministrarlo solo nei casi più gravi.

Ma chi sono i pazienti interessati da queste misure?



Tutti i maggiorenni che si trovano in arresto cardiaco, dovranno essere rianimati sul posto e portati in condizioni stabili, solo in questo momento sarà possibile l'ospedalizzazione. Il personale è invitato a tentare la rianimazione «almeno per 20 minuti» e a non riportare le salme in ospedale.