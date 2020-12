L'account Twitter presidenziale di Joe Biden partirà con zero followers

NEW YORK - Tutti i follower degli account istituzionali della Casa Bianca (@WhiteHouse), del Presidente degli Stati Uniti (@POTUS), della First Lady (@FLOTUS) e del vicepresidente (@VP) verranno cancellati, a partire dal prossimo 20 gennaio data ufficiale dell'insediamento. Lo riporta il Wall Street Journal che cita fonti interne al social network.

È un procedimento inverso rispetto all'ultima amministrazione che aveva "ereditato" i seguaci dell'era Obama, mentre i post dell'ex-presidente erano stati archiviati.

La scelta, non fa impazzire l'entourage di Biden, ma stando a Twitter non sarà negoziabile. Agli utenti che seguono l'account verrà comunicato il cambiamento in data 20 gennaio, e potranno scegliere se continuare a seguire o meno gli account.

Trump, che di Twitter ha fatto una delle sue piattaforme di comunicazione per eccellenza, ha usato pochissimo gli account ufficiali preferendo il suo personale @realDonaldTrump. Potrà continuare a farlo, ovviamente, ma il social gli revocherà una serie di concessioni e tutele legate ai contenuti dei post che viene solitamente data alle figure politiche.

Di questo modo il suddetto profilo, sarà simile in tutto e per tutto a uno normale, e sarà quindi passibile di blocco o bando in caso diffonda fake news o incitamento all'odio.