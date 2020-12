Il Veneto anticipa: «Confini dei comuni chiusi dalle 14»

VENEZIA - Doveva essere una giornata decisiva in Italia per quanto riguarda il Natale. E potrebbe ancora esserlo a livello di colloqui, ma l'ufficialità sulle decisioni potrebbe non arrivare prima di domani, secondo quanto anticipano i media italiani.

Non tutti però aspettano Palazzo Chigi e qualcuno ha deciso di anticipare i tempi, annunciando misure drastiche, come nel caso del Veneto, che da sabato chiuderà i confini dei comuni a partire dalle 14 del pomeriggio.

Il provvedimento è stato annunciato oggi dal governatore Luca Zaia e sarà in vigore fino al 6 di gennaio. «Mantenendo inalterate tutte attività produttive e commerciali ma dalle 14 in poi si lavora solo con cittadini della propria città per distribuire il flusso commerciale». L'ordinanza sarà firmata domani.