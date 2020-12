Da domenica Lombardia e Piemonte saranno zone gialle

MILANO/TORINO - «Ho parlato con il ministro Speranza poco prima delle otto e mi ha ribadito che il Cts è un po' in ritardo ma che comunque avrebbe firmato l'ordinanza prima della mezzanotte in modo da poter pubblicare il provvedimento domani e poterlo far entrare in vigore da domenica mattina. Sono tranquillo, è una questione di carattere formale del Cts che sta andando un po' lungo».

Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato a Telenova l'ufficialità della zona gialla per la Lombardia.

In maniera molto simile anche l'annuncio che riguarda il Piemonte. «Ho appena ricevuto la telefonata del ministro della Salute Speranza e, come avevo anticipato, confermo che da domenica 13 dicembre il Piemonte sarà in zona gialla». ha affermato il governatore Alberto Cirio.

«Si tratta di un risultato importante perché tante attività potranno ripartire - ha aggiunto -, ma dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora».