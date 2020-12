Le autorità Usa: il vaccino Pfizer è «efficace»

WASHINGTON - La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto "efficace" nel prevenire il Covid-19 e incontri i criteri necessari sul fronte della sicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni.

La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino è attesa in settimana.

Il mese scorso Pfizer e BioNTech avevano annunciato che il loro vaccino ha un efficacia al 95% dopo due dosi amministrate a distanza di tre settimane.

La nuova analisi della Fda mostrerebbe come la protezione parta molto prima. Inoltre il vaccino in fase di sperimentazione avrebbe funzionato molto bene su tutti i volontari, indipendentemente dalle origini, dal peso e dall'età.

Nessun problema serio di sicurezza sarebbe stato riscontrato, anche se molti dei partecipanti alla sperimentazione avrebbe sofferto di effetti collaterali come mal di testa e febbre.

Lancet conferma i risultati su AstraZeneca - Il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford è stato il primo i cui risultati sono stati approvati da una rivista scientifica, la prestigiosa "Lancet".

Un comitato di scienziati indipendenti della rivista ha stabilito che il vaccino è «sicuro ed efficace» e ha confermato che è efficace in media intorno al 70%, come annunciato dalla stessa AstraZeneca il 23 novembre.

Sono i primi risultati di efficacia pienamente sottoposti ad revisione paritaria completa pubblicati per un vaccino anti-Covid, ha sottolineato "Lancet".