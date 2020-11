Inauguration Day: Joe Biden annuncia la sua squadra

WASHINGTON - Joe Biden ha annunciato la squadra che dovrà pianificare e organizzare l'Inauguration Day del 20 gennaio, il giorno in cui il nuovo presidente giurerà e si insedierà alla Casa Bianca.

Una cerimonia che stavolta sarà inevitabilmente condizionata dalla pandemia, sia per quel che riguarda l'afflusso di persone al National Mall di Washington sia per quel che riguarda la tradizionale parata lungo Pennsylvania Avenue, l'arteria che collega Capitolo Hill, sede del Congresso, e la Casa Bianca.

A guidare il team saranno Tony Allen, che ha lavorato come speechwriter di Biden quando era senatore, e altri collaboratori di lunga data del presidente eletto e della sua campagna: Maju Varghese, Erin Wilson e Yvanna Cancela. Non è ancora chiaro se il presidente uscente Donald Trump, che finora si è rifiutato di concedere la vittoria, sarà presente come da tradizione alla cerimonia, alla quale sono invece attesi tutti gli ex presidenti.

Il team della Casa BIanca prende forma - Nel frattempo Biden ha ufficializzato la nomina dell'ex presidente della Fed, Janet Yellen, alla guida del Tesoro americano. Per la prima volta poi il vicesegretario al tesoro sarà un afroamericano: è Adewale "Wally" Adeyemo, attualmente presidente della Fondazione Obama a Chicago.

Come previsto sono state poi nominate l'avvocatessa Neera Tanden, che sarà a capo dell'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, e l'economista dell'università di Princeton Cecilia Rouse, che guiderà il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca.

In quest'ultimo organismo entreranno a far parte anche Jared Bernstein, ex capo economista della campagna di Biden, e l'economista Heather Boushey, attiva sul fronte delle ineguaglianze economiche.

Arizona certifica la vittoria di Biden - Lo stato dell'Arizona ha certificato la vittoria di Joe Biden su Donald Trump alle presidenziali del 2020. Confermata quindi l'impresa del presidente eletto di aver espugnato una delle roccaforti repubblicane del sud, insieme alla Georgia.

Con l'annuncio dell'Arizona sono cinque su sei gli stati in cui la campagna di Trump ha tentato di ribaltare il risultato elettorale e dove invece la vittoria di Biden è stata certificata. Anche se l'Arizona è uno di quegli stati in cui la legge permette di contestare legalmente il voto anche dopo la certificazione.