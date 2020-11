Joe Biden: «Ci saranno ancora più morti se Trump non collabora»

WASHINGTON - Il prossimo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avvertito che la riluttanza del Presidente Donald Trump nell'accettare l'esito delle elezioni potrebbe ostacolare la capacità del team amministrativo di Biden di distribuire rapidamente un vaccino contro il coronavirus, portando di conseguenza a ulteriori decessi tra i cittadini americani.

«Altre persone potrebbero morire se non ci coordiniamo», ha detto Biden ai giornalisti lunedì a Wilmington, Delaware, come riporta la Cnn.

Donald Trump continua invece imperterrito a sostenere la sua linea e non smette di pubblicare tweet. I messaggi di Trump reclamano la presenza di brogli e attività sospette durante le elezioni, celebrano il proprio successo nel progresso sul vaccino, e sono alternati a degli sporadici «Abbiamo vinto!».

Il blocco messo in atto da Trump per fermare il processo di transizione, lo ricordiamo, sta trattenendo un budget che andrebbe al team di Biden per affrontare il cambiamento, dei briefing quotidiani dall'intelligence, e l'accesso alle agenzie federali.

«L'idea che il Presidente stia ancora giocando a golf e che non faccia nulla riguardo alle imprese e agli americani in piena crisi va oltre la mia comprensione», ha poi detto Biden, che ha elogiato i Governatori che hanno introdotto l'obbligo di indossare la mascherina.

Riguardo alle personalità politiche che invece hanno esortato la gente a «insorgere» contro i mandati dei governatori, Biden si è chiesto «Che problema hanno?» sottolineando nuovamente l'importanza di indossare la mascherina per affrontare il coronavirus.

Infine, Biden ha descritto l'economia statunitense come «sul filo del rasoio», dicendo di aspettarsi un inverno «molto buio» nell'attesa che i vaccini contro il coronavirus possano diventare disponibili. Per questo motivo, il Presidente-eletto ha esortato il Congresso ad approvare un pacchetto di aiuti che includa, tra l'altro, finanziamenti per sostenere i lavoratori pubblici come gli insegnanti e il personale sanitario.