La famiglia Trump vuole "prendersi" il Partito repubblicano?

WASHINGTON - La famiglia Trump guarda già all'ipotesi di una ricandidatura di Donald Trump nel 2024 e sarebbe pronta ad acquisire il controllo del Partito repubblicano.

Secondo quanto riporta la CNN, citando fonti del Grand Old Party, Donald Trump Junior, primogenito del presidente uscente, e la fidanzata Kimberly Guilfoyle, ex volto televisivo di Fox e attiva nella raccolta fondi per Trump, starebbero valutando la scalata ai vertici del partito per conquistarne la leadership.

Un piano che potrebbe vedere loro stessi rivestire ruoli chiave nel Comitato nazionale repubblicano. Ma la scelta potrebbe essere anche quella di piazzare alla guida una personalità di fiducia, il consigliere di lunga data della campagna di Trump, David Bossie. E una parte del partito sembra caldeggiare questa soluzione, anche in virtù dell'enorme seguito elettorale che il presidente uscente ha dimostrato di avere.