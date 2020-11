L'Iran: «A gennaio Trump se ne sarà andato, ma noi resteremo per sempre»

TEHERAN - «Un sincero messaggio ai nostri vicini: tra 70 giorni Trump se ne sarà andato, ma noi resteremo per sempre. Scommettere sugli estranei per garantire la sicurezza non è mai una buona puntata. Porgiamo la mano ai nostri vicini per avviare un dialogo per risolvere le differenze. Solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti».

Così si è espresso su Twitter il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, commentando l'esito delle elezioni negli Stati Uniti e le sue ripercussioni sul Medio Oriente, in particolare sui Paesi del Golfo appoggiati dall'amministrazione di Trump contro Teheran.

«Il popolo americano ha parlato. E il mondo sta osservando se i nuovi leader abbandoneranno il disastroso bullismo illegale del regime uscente e accetteranno il multilateralismo», ha scritto Zarif in un altro messaggio, sempre su Twitter.